美股收盤》科技股年終收跌！美股全收黑 台積電ADR跌0.63％

美股4大指數29日全都收跌。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕本週是美國華爾街股市今年最後一個交易週，首日就以疲弱走勢展開，主因在於權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，29日回吐漲幅，美股4大指數全都收跌。

綜合媒體報導，隨著新年假期將至，許多市場參與者暫離交易桌，市場預期成交量偏低，限制指數的方向性走勢。AI類股承壓，輝達、Palantir、Meta 與甲骨文同步走低。

請繼續往下閱讀...

焦點個股方面，台積電ADR下跌0.63%，收在300.92美元。輝達下跌1.21%、Meta跌0.69%、Palantir下跌2.4%。特斯拉上週創下歷史新高後，29日下跌3.3%。

道瓊工業指數下跌249.04點，或0.51%，收在48461.93點。

標準普爾500指數下跌24.20點，或0.35%，收在6905.74點。

那斯達克指數下挫118.75點，或0.50%，收在23474.35點。

費城半導體指數下跌29.37點，或0.41%，收在7178.27點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法