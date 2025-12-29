中國餐飲業持續陷寒冬 2024年倒閉300萬家 迄今閉店率23％

受中國經濟持續疲軟，消費者勒緊荷包影響，2024年全年，中國約有300萬家餐飲店倒閉，刷新過往紀錄。2025年對餐飲業而言，寒氣更是逼人，從年初到年尾幾乎每個月都不乏老字號、大品牌門市關店的消息。（美聯社示意圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據中國「紅餐產業研究院」發布的報告，受中國經濟持續疲軟，消費者勒緊荷包影響，2024年全年，中國約有300萬家餐飲店倒閉，刷新過往的紀錄。原本業界認為，精減之後的市場必定會因為競爭的減少，而展現新活力，未料2025 年對餐飲業而言，寒氣更是逼人，從年初到年尾幾乎每個月都不乏老字號、大品牌門市關店的消息。

報告指出，在2025年，無論是一線大城市，還是三四五線的小城市，餐飲業都遭受到了不同程度的重創。在2024年到2025年之間，國內餐飲業的閉店率達到了22.66%。像北京、上海、廣州這樣競爭激烈的一線城市，餐飲業的閉店率更是達到了35%。閉店率是指在特定時期內，倒閉或歇業的商家/企業數量，佔總體商家/企業的比例。

中國企業訊息查詢平台「企查查」的數據顯示，2024年倒閉的餐飲公司，就達近300萬家，刷新了過往的閉店記錄。而在2025年前9個月，餐飲相關企業的註冊數量僅有189萬家。而2024年整年的註冊量為279萬家，2023年的註冊量則為328萬家，綜合近3年來看，下滑的趨勢似乎難以阻擋。

在餐廳閉店的同時，人均餐飲消費金額也在下滑，2025年7月到9月，餐飲業人均消費只有33元人民幣（下同，新台幣148元），與2023年的42.6元（新台幣191元）相比，下降了23.6%。

在45個主要城市中，也只有北京的人均消費金額超過100元（新台幣449元），80%的城市相關均消費都已經不足50元（新台幣224元）。以個別餐飲品類劃分，相關的數據更加「觸目驚心」。

主要依靠商務宴請的中式正餐，人均消費只有51.5元（新台幣231元），而在2022年，這個數據還是87.8元（新台幣394元），降幅高達41.3%。火鍋類的人均消費，也從2022年的86.7元（新台幣389元）降至58.3元（新台幣262元），降幅達32.8%。

