台積電廠區聖誕裝置溫暖員工心 竹科二奈米廠被公認最美

台積電全球研發大樓聖誕裝置。（台積電提供）

台積電南科晶圓十八廠聖誕裝置。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電從總部、全球研發大樓到各廠區洋溢著濃濃的十二月溫馨聖誕節慶味，員工認為，聖誕節雖已過，但今年各廠區內外特別用心呈現聖誕節裝置，在忙碌的工作中，猶如增添暖意。

台積電位於竹科的總部、也是取名創辦人的張忠謀大樓。（記者洪友芳攝）

位於竹科的二奈米廠區（晶圓二十廠）中庭的「希望之森」聖誕樹景觀，被一些員工公認為美不勝收，但可惜無法拍照，台積電今對本報亮出北中南各廠區「美」味十足的聖誕裝置。

台積電表示，公司每年的聖誕節佈置會根據每一個廠的室內外空間特性與功能的不同而設計，室內有些是大型的聖誕樹，有些是用大大小小的聖誕樹與製作物佈置成森林市集的樣子，各廠除了大廳或中庭，在其他公共區域也有聖誕佈置。今年台積廠區內最大的聖誕樹，最高有超過15米。

在室外的部分，台積電特地在廠區重點區域與交通要道上，也設置聖誕投影燈跟聖誕主題燈，讓附近民眾也能感受到溫馨的聖誕氛圍。各廠區展示從12月初開始，為期約一個月。

台積電全球研發大樓聖誕裝置。（台積電提供）

台積電晶圓二十廠聖誕裝置。（台積電提供）

