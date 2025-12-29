台積電美廠巨大挑戰將至 美媒示警：三星棄4奈米全力推進2奈米趕上

台積電仍堅持不讓尖端技術進入美國市場，這為三星提供一個絕佳的機會，使其能夠通過位於德州泰勒市的工廠，將2奈米GAA製造引入美國。該工廠預計很快就會投產。（取自韓國媒體munhwa）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，由於台積電仍然堅持不讓尖端技術進入美國市場，這為三星提供了一個絕佳的機會，使其能夠通過位於德州泰勒市的工廠，將2奈米GAA製造引入美國。該工廠預計很快就會投產，此前有報導稱，ASML員工已經架設了EUV極紫外光設備，以確保生產順利過渡。

wccftech報導，這套設備對於大規模生產良率較高的5奈米以下晶圓至關重要，此前泰勒工廠一直專注於提升4奈米晶圓的產能。然而，最新報告指出，三星的計畫發生了重大變化，目前已將重心轉向2奈米GAA技術。此舉可能會為台積電帶來來自其晶圓代工競爭對手的巨大挑戰。

三星先前已宣布Exynos 2600 是其首款2奈米GAA晶片組，該SoC首次進入量產階段時，良率估計為50%。如今，這一數字有望進一步提升，因為根據Munhwa雜誌報導，其初始量產規模已從之前的每月2萬片晶圓提升至5萬片。

據稱，泰勒工廠最初採用4奈米製程是為了更容易保證良率，但有報告指出該廠已修改設備採購訂單，以適應2奈米GAA製程。雖然該公司尚未透露具體細節，但業內人士認為這是一項策略性舉措，旨在與台積電最初的2奈米製程規模相匹配。預計到2027年，泰勒工廠的月產能將達到驚人的10萬片。

雖然以下內容尚未證實，但美國生產基地也可能成為第二代2奈米GAA製程的主要樞紐。三星正以驚人的速度超越台積電，因為據報導該公司已於今年稍早完成了新製造流程的基本設計 。三星的第三代2奈米GAA製程SF2P+目前正在研發中，預計在兩年內投入使用。

