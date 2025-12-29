全球大倒貨！中國11月電動車出口年增87％ 墨西哥飆升2367％

11月中國出口電動車年增87%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博29日報導，中國海關數據顯示，11月電動車出口年增87％，其中，出口墨西哥爆增2367％至1.9344萬輛，冠居全球。通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）之前受訪警告，中國產能過剩、消費疲軟，從商業角度來看，不得不將大量電動車出口至其他市場。

根據中國海關數據，亞洲是中國電動車最大出口地區，年增71％至11.0061萬輛，其次是歐洲年增63％至4.2927萬輛、拉丁美洲年增283％至3.5182萬輛，中國出口至歐盟的電動車年增39％至2.5792萬輛。

請繼續往下閱讀...

通用汽車執行長芭拉告訴商業內幕，中國電動車製造商過多，產能過剩，致使市場過度飽和，價格戰越演越烈，「你必須思考什麼是可持續的商業模式，因為現在的情況是無法持續」。小鵬汽車執行長何小鵬上月亦表示，產能過剩將加劇中國的車企洗牌，「我個人認為，未來10年，中國只剩家主要車企倖存下來」。

南華早報報導，內需疲軟與政府支持減弱，使目前約50家虧損連連的中國電動車企，明年將面臨縮小業務或關廠的壓力。分析師預期，明年中國電動車銷售將下滑，為2020首見。在浙江經營一家汽車印刷電路板的錢姓老闆說，「對多數沒有獲利的電動車組裝廠而言，明年的績效將至關重要」。

德意志銀行上月預測，明年中國的電動車交付量將縮減5％，摩根大通則預期縮減3％至5％。報導說，相關預期都突顯了生產過剩在過去3年是如何導致數輪慘烈的價格戰。所有中國電動車企已投入數十億美元資金進行研發，以在市場上取得超越對手的技術優勢。

去年6月長三角新能源汽車產業鏈聯盟秘書長姚曉冬在中國汽車工業協會舉行的會議上表示，中國的電動車企「不出海，就出局」，此言表明中國車企搶攻國際市場的決心。德意志銀行近期報告說，「我們預期明年中國乘用車海外銷售將維持兩位數成長，或年增13％，整體銷售達75萬輛」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法