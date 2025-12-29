中國低價傾銷惹人厭 各國仿效川普祭關稅反擊

被擋在美國市場之外的中國低價商品，正大舉湧入歐洲與東南亞，而各國正在學川普祭出關稅措施，以保護自家市場，對中國祭出的反傾銷與反補貼調查也激增。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本媒體報導，美國總統川普的關稅政策和中國的產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊。被擋在美國市場之外的中國低價商品，正大舉湧入歐洲與東南亞，而各國正在仿效川普祭出關稅措施，以保護自家市場；與此同時，各國對中國祭出的反傾銷與反補貼調查也激增。

美國財長貝森特今年7月曾指出，由於全球無法消化中國的過剩產能，其他國家也將提高對中國出口商品的關稅；事實證明，他的預測正逐步成真。

墨西哥計劃自明年1月起，把大約1400項、主要來自中國的商品關稅上調至最高50%。越南則從今年7月起，提高對中國進口鋼鐵的關稅；今年截至11月，中國向越南出口的商品較去年同期增加23%。

今年1至11月的數據顯示，中國對美出口商品較去年同期減少19%，但對歐盟與東協的出口分別成長8%和14%。儘管面臨川普關稅帶來的衝擊，中國今年的貿易順差可望在首次突破1兆美元（新台幣31.5兆元）。

中國正以低價策略主導全球市場。中國製乘用車出口至歐盟的單價在2年間下跌9％出口數量卻猛增50%。此外，中國出口的鋼鐵、電子零組件、太陽能板等產品價格全面下滑，使整體出口價格下降17%。這些降價背後有中國政府龐大的補貼措施支撐。美國1家智庫分析，中國對產業的補貼約占GDP（國內生產總值）的5%，是美國或日本的10倍。

此外，中國新能源汽車（純電動車和油電混合車）的產能估計將達3600萬輛，是國內市場需求的2倍，過剩產能則主要向歐盟和東南亞傾銷。歐盟與加拿大已以違反世界貿易組織（WTO）規則為由，對中國製電動車提高關稅，印尼等其他國家也正考慮採取類似措施。

法國總統馬克宏先前受訪表示，若北京當局未對此做出回應，歐洲人未來幾個月將被迫採取強硬措施，例如加徵關稅。

WTO的數據顯示，今年前6個月，各國對中國商品啟動反傾銷和反補貼調查共79件，從2021年到2023年的上半年，這類案件維持在20至30件，但到了2024年上半年，這類案件激增至125件。

