恐毀掉你2026的財富夢！專家勸「立即停止購買」這5樣東西

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，如果你2026年的目標之一是累積財富、提升財務安全，就需要對自己的消費保持高度自律。雖然無法完全消除支出，但可以停止購買那些阻礙你實現財務目標的東西。那麼，哪些消費應該避免呢？財務大師、律師兼企業家Jaspreet Singh在最近一段YouTube影片中，列出了5種你不應該購買的東西，幫助你停止浪費金錢，並讓你變得更富有。

1.酒精與香菸：Singh首先指出，應避免的消費包括酒精和香菸，他強調，這些東西「無法為你的生活增值」，只是快速累積的支出。Singh坦言，戒掉這些習慣並不容易，但如果能做到，你將釋放出驚人的額外現金，幫助你累積財富。

2.汽車貸款：2025年，超過80%的新車買家以及37%的二手車買家都使用貸款購車。Singh指出，汽車貸款之所以被列入應避免的支出，原因不只是價格。他指出，「汽車貸款是財務上的三重打擊」：你支付利息；你支付利息的物品不會增值，實際上隨著時間貶值；物品使用壽命有限，汽車不可能永遠使用。Singh建議用現金購買較舊的車款，不僅能省下車價與利息，也可能在保險、換油、維修等方面節省更多開支。

3.最新款iPhone：每年Apple都會推出多款新iPhone。Singh指出，人們往往每年或每2年購買新機，尤其當有分期付款促銷時，更容易陷入消費循環。他說「人們覺得自己撿到便宜，只要每月分期就能擁有新手機，但你根本沒意識到實際花費有多高。」

4.精品名牌：購買Gucci、Louis Vuitton等帶有身份象徵的精品，常令人心動。但除非你手頭充裕，能舒適地用現金支付，否則這類消費不利於達成你的財務目標。Singh說「人們喜歡看起來有錢，因為這比真正變有錢容易得多。要真正變有錢，需要犧牲，也就是必須看起來很窮。」將原本花在名牌上的錢，用來投資你的財務未來，才是更聰明的選擇。

5.延長保固：購買電子產品、家具或家電等較貴重物品時，常會有加購延長保固的選項。Singh建議避免額外支出，將資金用於建立應急基金。這樣，錢仍掌握在自己手中，若遇到突發狀況，可以從應急基金中支付，而不需額外購買保固。

