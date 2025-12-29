神達控股攜手零壹集團 神雲、朔宇簽署2026年合作協議

神達控股旗下伺服器設計與製造商神雲科技攜手零壹科技旗下朔宇科技，簽署國內通路合作協議。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達控股（3706）子公司、伺服器設計與製造商神雲科技，正式攜手零壹科技（3029）旗下朔宇科技，簽署國內通路合作協議，透過在地通路與夥伴生態系，加速AI與高效能伺服器解決方案在台灣市場落地，搶攻企業與資料中心升級商機。

神雲指出，隨著雲端運算、人工智慧、高速網路與資安需求持續升溫，企業對高效能、節能型伺服器的需求明顯提升。此次與朔宇科技合作，將由朔宇正式成為神雲授權代理商，負責推廣神雲旗下伺服器產品與整體解決方案，進一步擴大品牌在台灣市場的能見度與滲透率。

在產品布局方面，神雲表示，原英特爾資料中心事業群以及TYAN的伺服器產品線，已正式納入神達控股MiTAC品牌體系，結合既有的AI、高效能運算、雲端與邊緣運算平台，提供從單機、機櫃到叢集層級的完整伺服器解決方案，強化在AI伺服器與資料中心市場的整體競爭力。

朔宇科技則提到，台灣企業在數據導向與AI應用加速下，對於企業級運算與資料中心架構的需求正在快速成長。神雲在AI、高效能運算與雲端架構的研發與製造能力，將成為企業推動數位轉型的重要基礎。透過此次合作，雙方將結合朔宇在地通路、技術支援與系統整合經驗，為企業客戶提供更完整、穩定的運算與資料中心解決方案。

神雲進一步說明，公司已具備從設計、製造到系統整合的垂直整合能力，生產與系統整合據點橫跨台灣、中國、越南、歐洲與美國，產品線涵蓋AI、HPC、雲端與邊緣運算應用，並可依客戶需求提供客製化平台與整體解決方案。

神雲規劃，集團未來將持續深化在地市場布局，並藉由朔宇科技的通路與服務能量，推動AI與高效能伺服器方案在台灣各產業的導入，涵蓋電商、金融、科研與雲端服務等應用場域，協助企業建構更具彈性與效率的資料中心架構，因應數位經濟時代的快速變化。

