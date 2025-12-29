偉訓推進成長策略 完成等值65億元聯貸簽約

偉訓暨子公司、音圈供應商珀韻企業，於2025年12月29日舉辦「等值2.08億美元聯合授信案簽約典禮」。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠偉訓（3032）暨子公司、音圈供應商珀韻企業，於2025年12月29日舉辦「等值2.08億美元（新台幣65.22億元）聯合授信案簽約典禮」，正式完成本次聯貸案簽署，管理層指出，集團將持續以務實步調推進成長策略，為股東創造長期且可持續的價值。

偉訓表示，此次聯貸案由永豐銀行擔任統籌主辦銀行，玉山銀行、台新銀行、元大銀行、凱基銀行、中國信託銀行、土地銀行、遠東商銀、板信商銀、國泰世華銀行、安泰銀行等11家金融機構共同參與，超額認購1.67倍，顯示銀行團對偉訓中長期營運布局與財務體質具高度信心。

請繼續往下閱讀...

偉訓強調，本次聯貸案資金將用於併購聲學大廠珀韻之後的整合與營運發展需求，包括支援其全球產能布局、營運資金調度與後續成長計畫，同時亦可彈性運用於集團既有核心事業的營運需求。珀韻於今年第三季起正式納入偉訓合併財報，維持穩健獲利表現，本次聯貸將有助於強化集團整體資金結構與營運韌性，因應未來業務成長。

偉訓強調，集團近年來積極布局AI伺服器與水冷機櫃、PC機殼、電源產品及聲學元件等多元產品線，並透過併購珀韻拓展聲學元件與車載應用市場，目標建構更完整的產品與產業布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法