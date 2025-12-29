何壽川發表新書《循環在有無之間》 集結永豐餘百年智慧

永豐餘集團掌門人，永豐餘學院院長何壽川（見圖）發表新書《循環在有無之間》。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日永豐餘（1907）集團掌門人，也是永豐餘學院院長何壽川舉辦新書《循環在有無之間》發表會，何壽川在會中說：「我只不過是將這份早已存在自然的演化，轉譯為產業的語言，並透過實踐去證明：順應自然才能通往永續之道。」他想藉此書出版，將永豐餘一路走來的軌跡，為同仁留下「永續傳承」的記憶與「家訓」，代代相傳、永續未來。

何壽川也藉機感謝百年以來和集團一起努力的老、中、青同事們，一路幫忙協助的朋友們，以及關心和陪伴他的家人們。

《循環在有無之間》新書發表會今日在誠品台北文創表演廳舉行，信誼基金會董事長張杏如及家人，全國工業總會理事長潘俊榮、副理事長詹正田率理事們暨數十位企業大老到場力挺，產業囊括傳產農林、電子、紡織、工程，到食品、金融、服務、科技、再生能源、媒體、教育界等。

新書發表會由大塊文化董事長郝明義主持，他開場便提及，雖然與何壽川院長認識三十年，有許多交往，也經常看到永豐餘集團多元的發展，但是直到2024年參觀永豐餘百年慶展覽，看到涵蓋造紙、水、能源、農業、碳和氣候科技的「五個循環」圖，深深觸動，「永豐餘讓我看到他們完全跳脫這些束縛。」

郝明義說，「他們的五個循環，讓人看到每個循環都有紮實的馬步，又環環相扣，前後合擊，可以相互借力，騰空而起。他們的電子紙可以在全球達到95%的市佔率，只是其中一個代表。」

郝明義指出，永豐餘是台灣少見能將「深耕草根傳統」、「高科技領先全球」與「多角化經營成功」三者融合為一的企業。何壽川院長寫的這本書裡至少有三個核心故事面向，適合從不同角度閱讀：

１、一個年輕人不聽父親建議堅持讀理工，成長為「實驗室裡企業家」的故事。

２、一個高用電用水的傳統企業堅持「沒有廢棄物」觀念，成為「世界頂尖循環經濟實踐者」的故事。

３、一家台灣造紙公司持續自我革命，成為全球電子紙最大開發者與生產者，並前望未來的故事。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽致詞時也說，若要用一個關鍵詞來概括何壽川的一生，他會說是「循環」，不只是產業的循環，更是自然、科學與人文之間的深層循環。

王升陽表示，何先生雖出身造紙業，對「由光合作用所孕育的纖維」有著異於常人的尊敬與理解。很早便意識到，紙不只是材料，而是來自森林、來自太陽能、來自醣類化學所構築的文明基石，也因此關注纖維素、半纖維素與木質資源的醣化學基礎，並將其轉化為企業策略與產業實踐，開創出所謂的「醣經濟」， 一種以天然醣類、生質資源與高值化利用為核心的永續經濟思維。

王升陽說，多數企業仍停留於成本與效率計算時，何先生已率先將循環經濟視為一門必須以科學為根基的長期工程。他支持跨領域研究、鼓勵學界與產業深度對話，更以行動證明：唯有理解自然運作的原理，產業才能真正走得長遠。

