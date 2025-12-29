聯卡中心強化支付基礎建設 聚焦「共通性平臺」與「防詐」

聯合信用卡處理中心日前召開「114年度研究發展委員會大會」，國內26家會員機構信用卡業務主管齊聚交流。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡支付場景持續擴大、詐欺手法不斷翻新，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）加速升級支付基礎建設。聯卡中心日前召開114年度研究發展委員會大會，鎖定「共通性作業平臺服務」與「詐欺防制作業」兩大核心議題，盼透過制度化、平台化的方式，提升整體支付效率與交易安全。

聯卡中心共有五大核心業務，涵蓋信用卡授權轉接、清算處理作業、收單作業、共通性作業平臺服務，以及詐欺防制作業。在「共通性作業平臺」方面，聯卡中心持續扮演「支付基礎建設提供者」角色，目前已建置涵蓋公務機關與醫療院所信用卡繳費、小額支付、學費通等超過20項共通性平臺，供會員機構依業務需求彈性參與。

聯卡中心董事長桂先農指出，隨著經濟核心單位的演進，「數據」已成為二十一世紀最重要的競爭資本。聯卡中心掌握信用卡大數據，已建置「信用卡大數據平臺」，透過分析與視覺化動態儀表板，從發卡、收單等不同面向提供洞察，協助會員機構掌握支付趨勢、分析自身市場定位與市占率，以及持卡人消費分佈樣態。未來將持續擴充資料的深度與廣度，提升數據應用價值。

此外，聯卡中心積極推動「小額支付平臺」，鎖定速食店、停車場、手搖飲等單價低、交易量大的消費型態，補足現金與電子支付以外的使用缺口，藉此提升信用卡支付效率與使用便利性。為拓展信用卡在企業金流市場的應用，聯卡中心也規劃擴大B2B支付應用，研擬以企業虛擬卡支援繳稅等企業端需求。

詐欺防制方面，桂先農表示，聯卡中心持續強化防詐能量，已建置「交易風險警示及控管系統（Transaction Risk Alert and Control Enforcement system ,TRACE System）」，導入AI機器學習與風險評分機制，協助建立大數據詐欺偵測模型，進行即時交易風險監控，可供發卡機構作為判斷此筆交易是否為詐欺交易的參考，進而達到識詐、阻詐的效果。

