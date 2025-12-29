外媒點名未來10年最值得持有AI股 台積電強勝輝達、超微

台積電是全球營收最高的晶片製造商，雖然輝達、超微和博通設計全球最搶手的GPU和客製化專用積體電路（ASIC），但這些巨頭都嚴重依賴台積電的尖端製造流程。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去3年，鑑於晶片在生成式人工智慧（AI）發展中扮演的關鍵角色，半導體股票已被證明是一項有利可圖的好投資。未來10年最值得持有的AI股票是哪一支？外媒The Motley Fool報導，這家公司就是台積電。

輝達、超微、博通和美光科技等公司一直是人工智慧（AI）革命期間半導體產業的主要貢獻者。另一家晶片公司則顯得低調，與同行相比，台積電的發展故事似乎並不引人注目。

外媒深入探討台積電在人工智慧未來發展中日益重要的作用，並評估為什麼對於著眼於長期投資的投資者來說，台積電股票看起來是一個不容錯過的買入機會。

在整個人工智慧革命過程中，微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms和 OpenAI等超大規模資料中心營運商已累計投入數千億美元用於人工智慧相關的資本支出，也就是資料中心的晶片和網路設備。表面上看，這對輝達、超微和博通等公司來說是個好消息，但實際上，這對台積電來說更是如此。

台積電是全球營收最高的晶片製造商，雖然輝達、超微和博通設計全球最搶手的GPU和客製化專用積體電路 （ASIC），但這些巨頭都嚴重依賴台積電的尖端製造流程。

過去一年，由於市場對人工智慧加速器的持續需求，台積電的營收實現了強勁成長。值得注意的是，該公司營收成長實際上正在加快。這主要得益於市場對輝達和超微新一代Rubin和MI400系列晶片的需求不斷增長，以及雲端基礎設施供應商對客製化硬體投資的增加。

憑藉近70%的市場市佔，台積電相對於英特爾或三星等競爭對手而言，擁有龐大的定價權。在此背景下，台積電的毛利率正在擴大，盈餘現金直接轉化為利潤。該公司正充分利用這波新資本，擴大在美國亞利桑那州、德國和日本新建晶圓廠布局。

目前，台積電的預期本益比（P/E）為28.4倍，接近人工智慧革命以來的最高水準。如果僅以此指標作為投資決策依據，您可能會認為台積電估值過高。精明的投資人都明白，台積電的高估值或許是合理的。

人工智慧基礎設施建設仍處於起步階段。未來幾年，隨著國內外基礎設施投資的持續成長，台積電有望從中受益。更進一步來說，諸如自主系統和機器人等實體應用尚未實現商業化部署。展望2030年代，這些應用預計將創造數兆美元的額外經濟價值。

從更宏觀的角度來看，台積電的成長潛力相對於其估值而言極具吸引力。因此，儘管乍看之下，這檔股票可能並不便宜，但未來十年其估值仍有很大的提升空間，現在買入這隻股票是明智之舉。

