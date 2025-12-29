PChome旗下比比昂 獲日本伊藤忠商事策略投資

PChome網家集團旗下跨境電商比比昂獲伊藤忠商事策略投資。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商PChome網家（8044）旗下專營日本跨境電商服務的子公司「比比昂Bibian」今日宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事締結資本與業務合作夥伴關係，雙方首波合作將聚焦台灣消費者需求高度集中的動漫與角色 IP商品領域，打造更即時、透明且穩定的日貨購物體驗。

比比昂指出，伊藤忠持續看好台灣跨境電商的成長潛力，此次合作將結合伊藤忠在日本、全球市場深厚的供應鏈與品牌資源，透過雙方深度合作，比比昂將能更有效地對接日本供應端與IP產業體系，也可望結合伊藤忠的全球網路資源，加速邁向國際化。

伊藤忠商事也指出，從實際營運數據來看，比比昂的交易額中有極大比例來自日本動漫與角色相關商品，顯示其已在高價值、具黏著度的消費族群中建立明確定位，未來伊藤忠將協助比比昂取得更多日本IP內容與優質品牌的合作機會，特別是過去因海外通路不足，而難以進入台灣市場的中小型IP與限定商品。

展望未來，雙方合作視野不僅限於單一市場。比比昂將結合伊藤忠商事的全球網絡，審慎評估將成熟的跨境電商與代理購買服務模式，逐步推展至其他海外市場，協助優質IP與品牌在風險可控的前提下進軍國際，打造一個兼顧效率、信任與長期價值的跨境電商生態體系。

