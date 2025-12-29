中國一年倒掉180萬間美容店 麗豐董事長陳碧華：機會來臨

麗豐2026年展店計畫，將以品質、品牌與數位能力打造可長期穿越景氣循環的競爭力。圖為董事長陳碧華。（麗豐-KY提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕受到中國政府監管加嚴，長期深耕中國美容與健康服務市場的麗豐-KY（4137）董事長陳碧華表示，今年中國市場美容產業出現明顯洗牌，整體關店率接近4成，關店家數達到180萬家，未來市場將走向品牌化、連鎖化，這正是麗豐的機會。

相較於整體市場關店家數近4成，麗豐今年加盟店的家數淨減少比例近一成，全年營收影響幅度控制在2%，陳碧華表示，雖然門店數量仍呈現結構性調整，但單店客單價、消費頻率與回購率均有顯著改善。

陳碧華坦言，早期去中國發展是吃「時代的紅利」，沿海城市90%的女性認得麗豐的「克麗緹娜」品牌，但互聯網時代來臨時，中國很多新的美妝品牌崛起，麗豐錯過了，如今AI時代來臨，麗豐不會再錯過，規劃推出AI產品助理與AI按摩機器人，進一步強化服務科技感與標準化體驗。

陳碧華認為目前中國的美容市場呈現停滯狀態，在中國政府強監管及眾多美妝品牌競爭下，能活下來就是第一名了，她認為明年市況應該會好轉，麗豐明年下半年將推出新型態門市，採用新品牌，搭配坪數較小的門市，不同的產品、不同的市場定位，希望吸引年輕人目光。

麗豐財務長葉建志表示，克麗緹娜明年將新展店500家，預估明年店均營收有機會較今年雙位數成長，加上今年陸續調整不賺錢的事業，明年獲利預估將較今年成長，對明年營運審慎樂觀。

