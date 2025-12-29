自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

紅陽明年1/5登興櫃 明年拚轉盈

2025/12/29 17:20

紅陽明年出將登興櫃。圖為董事長呂寶麟。（記者歐宇祥攝）紅陽明年出將登興櫃。圖為董事長呂寶麟。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付與金融科技廠商紅陽（7745）今日宣布將在明（2026）年1月5日正式登錄興櫃。總經理黃懸德指出，為配合數發部合規需求，今年移出許多灰色產業客戶，導致營運承壓，不過影響就到今年結束，明年在六大業務、以及投資的食材商宥杏挹注下，營運力拼轉盈。

紅陽為遊戲廠商大宇資（6111）旗下第三方支付廠商，近年在集團支援下開創應收帳款金融化服務等新業務，期望成為第二成長曲線。黃懸德指出，以「生鮮供應鏈整合服務」與「AI智慧型SCRM系統研發」兩大核心持續成長，尤其宥杏的年營收與紅陽幾乎相當，未來可望翻倍成長。

紅陽說明，近年透過轉投資宥杏，將金融支付、冷鏈物流與食材採購高度結合，透過全系統雲端化資安管理與一站式服務鏈，串聯全台數百家知名餐飲集團，將食材採購需求轉化為穩定的經營數據，成功蛻變為全台首創數位化「科技菜商」。

此外，首創風險建模導入風險管理，建立縝密資安護城河，創造出異於傳統支付業者的獲利空間與轉投資收益，確立在金融科技與餐飲市場中的領先優勢。

黃懸德說明，紅陽明年有三大成長動能，包含透過宥杏切入餐飲供應鏈，以AI智慧型SCRM服務提升商護貢獻度，放大數據、商戶融資與應收帳款的金流服務，同時兼具合規，以在穩定的營運下持續放大營收，以「務實風控、創新科技」雙軌並進，全力打造金融科技獲利新典範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財