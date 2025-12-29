詮欣AI、車用雙引擎點火 明年營收拚雙位數成長

展望2026年，詮欣預期整體營收將維持雙位數成長。（詮欣提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕高速高頻連接器模組解決方案供應商詮欣今天在線上法說會表示，隨著近年產品與市場結構持續調整，公司已由傳統網通領域成功轉型，切入AI高速運算（HPC）與車用電子等高成長市場，AI與車用正式成為兩大成長引擎。展望2026年，詮欣預期整體營收將維持雙位數成長。

在AI與高速運算應用方面，詮欣指出，旗下網通產品線已完成關鍵升級，從原有資料通訊應用，全面轉向AI資料中心高速連接市場。隨著資料中心網路架構由400G快速推進至800G，並朝1.6T世代演進，市場對高頻寬、低功耗與高整合度連接方案的需求明顯提升。公司已完成多項高速線束、連接器與模組化解決方案布局，並正式切入美系光通訊解決方案大廠的平台開發體系，為後續量產奠定基礎。

請繼續往下閱讀...

詮欣亦同步布局次世代技術，積極跨入共同封裝光學（CPO）等新型高速傳輸架構，藉由提升技術門檻與產品整合度，強化在 AI 高速運算市場的競爭位置。公司表示，相關產品目前已進入設計導入與驗證階段，將隨客戶平台推進逐步放量。

關於車用業務，詮欣指出，2026年汽車相關營收可望年增一倍，主要動能來自2025年成功導入的歐系與美系車用客戶新產品專案。相關產品已應用於高階車用天線與車聯網通訊模組、先進駕駛輔助系統（ADAS）鏡頭模組，以及車用高速充電 Type-C 系統等多個關鍵場景，並隨歐系車廠新世代平台自2025年下半年起陸續進入量產。

隨著新產品放量，詮欣預期車用業務將於2026年形成具規模的營收貢獻，車用營收占比可望提升至約40%，並於2027年進一步挑戰50%，正式成為公司長期成長的核心支柱之一。

除了AI與車用市場外，詮欣亦將高速連接技術延伸至工控與智慧應用領域，切入歐洲大型移動式重型設備與自動化倉儲系統供應鏈。公司指出，相關應用對高可靠度、抗干擾與長時間穩定運作需求明確，具備客戶黏著度高、產品生命週期長等特性，有助於支撐中長期營運穩定度。

談到客戶布局，詮欣強調，已持續深化與美系國際一線客戶的合作，多項產品目前仍處於設計導入與認證階段，預期自2026年下半年起逐步貢獻營收，並於2027年進一步放大整體成長幅度。未來將持續聚焦AI高速運算、智能汽車與智慧工控三大方向，透過新產品與新應用擴大市場版圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法