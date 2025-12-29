隱形冠軍富田將上市 布局航太、無人載具、機器人3大新藍海

富田董事長張金峰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕被市場譽為全球電動車「心臟」的隱形冠軍富田電機（4590）30日將舉行上市前業績發表會，富田近年穩居國際電動載具動力系統供應鏈要角，更積極切入航太科技、無人電動載具與AI機器人等新興應用，預估今年營運走出谷底，明年營收可望成長3成。

富田董事長張金鋒表示，富田已由傳統馬達製造商轉型為高階動力系統解決方案供應者。上市是重要里程碑，也有助於加速布局新能源、智慧製造與航太科技等前瞻產業，為股東創造長期價值。

請繼續往下閱讀...

富田成立於1988年，長期專注於各式馬達研發與製造，產品涵蓋三相感應馬達、變頻馬達、感應伺服馬達及液冷伺服馬達等。富田以「少量多樣」的客製化能力與模組化產品策略建立差異化優勢，能快速回應高階應用市場需求，尤其在電動車領域，是少數可提供完整動力系統解決方案的廠商，產品品質與可靠度獲得國際一線車廠與系統商長期採用。主要客戶包括全球最大美國電動車廠、日本廣島百年車廠，以及北美無人機大廠。

在未來營運布局上，富田電機已明確聚焦三大成長引擎。首先是電動載具動力系統，除持續精進電動車馬達效能與輕量化設計，也積極將應用版圖擴展至電動船、電動巴士、電動貨車及電動農用機械等商用載具，期望鞏固在新能源交通領域的關鍵供應地位。

其次是航太科技應用。富田已成立小型化業務部門，專注高精度、輕量化馬達開發，成功切入無人機（UAV）與低軌衛星市場，並取得2家北美客戶訂單，小型化業務今年佔營收不到1%，明年可達10%以上。

第三則是無人電動載具與智慧製造。看好AI機器人市場快速崛起，富田已投入高階機器人關節馬達研發，並完成對歐洲客戶送樣；同時也與中鋼（2002）成立「中鋼－富田聯合實驗室」，鎖定電動載具、無人機與AI機器人三大領域深化馬達技術研發，展現跨域布局企圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法