中國瑞幸咖啡登台？路易莎董事長黃銘賢：打不過超商現煮咖啡

〔記者楊雅民／台北報導〕被喻為星巴克殺手的中國瑞幸咖啡傳出要進軍台灣，路易莎（2758）董事長黃銘賢直言，「瑞幸咖啡在做我們20年前做的事情，進來台灣市場會非常辛苦，打不過超商現煮咖啡。」

黃銘賢表示，台灣咖啡市場從早期的「壹咖啡」、85度C到路易莎，皆是以街邊店為主的連鎖咖啡型態，這類經營模式在20年前就因超商現煮咖啡崛起而進入競爭紅海。

他記憶猶新，當年7-Eleven快速鋪設CITY CAFE，「一覺醒來，被CITY CAFE包圍，1家店多了10幾個競爭對手」，且超商咖啡1杯只要20多元，多數平價連鎖咖啡品牌在短時間內全面潰散。

黃銘賢說，瑞幸來台灣同樣得面臨超商咖啡的強力競爭，不論在價格、密集度或寄杯文化上，都難以抗衡，「瑞幸的買1送1，還是比超商咖啡貴」，瑞幸要培養穩定客群並不容易。

他並指出，瑞幸也難以進入公家機關、校園及高科技園區等高人流場域，能選擇的多半是經營難度最高的街邊店，「街邊店是最難經營的」，瑞幸選了競爭對手最多的市場，又只能開最難經營的店型，發展會很辛苦。

