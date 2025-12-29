日本觀光客冬天更愛來台灣！日媒調查曝「2大理由」成海外旅遊首選

日媒指出，日本旅客特別喜歡在台灣的冬季造訪。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人喜歡到日本旅遊，不過日媒調查，日本人也特別喜歡在「冬季」到台灣觀光。報導指出2大原因，首先是200多日圓（約新台幣40元）就能吃到許多排隊名店、價格親民卻精緻到不像話的甜點，物價便宜「CP值高」，另外，台灣冬季氣候比起日本更舒適宜人，成為不少日本人的海外旅遊首選。

日媒FNN報導，調查了台灣冬季的超值旅遊魅力，指出台灣餐飲非常便宜，無論是小吃店或餐廳，都能用低價享受美味料理，即使預算有限，也能盡情玩遍冬季台灣的各種景點與美食。而日本人在12月特別喜歡來台旅遊，調查認為，台灣的冬季氣候非常讓人滿意，相對溫暖舒適，易通行也是主因。

首先指出，阜杭豆漿的早餐深受日本人喜愛，豆漿搭配酥脆油條只要230日圓（約新台幣45元），既便宜又美味，從早上營業到中午，不過上午9點過後就會大排長龍。無法早起的人，當地深夜也有美食，像是米苔目，QQ的麵條搭配清爽豬骨湯。

台灣的甜點也很受日本人喜愛，例如鳳梨酥、珍珠奶茶，以及日本還未引進的最新甜點。報導提及，台中宮原眼科甜點店，內部裝潢精美，販售巧克力與鳳梨酥，深受當地人和日本遊客喜愛。另外，台北的生甜甜圈店，排隊人潮經常繞整棟大樓，最熱門甜點如巧克力與開心果口味的鬆軟甜甜圈，內餡滿滿卡士達奶油，約400日圓（約新台幣79元）。

報導也提及九份，這裡能俯瞰海景，雖然對日本人來說還算偏遠，但其魅力之一是像電影《神隱少女》般的奇幻世界，街道上有懷舊氛圍的飲飲店與景觀，宛如走進電影世界。

此外，遊客還能到迪化街租借傳統服裝拍照，從兒童到男性都有租借選項，只需事先預約即可，方便觀光。報導特別提及大稻埕一間餐廳，是由日本人開設的牛肉麵餐廳，近期深受日本人喜愛。

板橋每年也會有盛大的耶誕活動，從11月中到12月底，免費的市政府觀景台能俯瞰整個夜景，聖誕氣氛極佳，非常推薦冬季來訪。而中部地區的日月潭也是秘境景點，日本人遊客不多，但很受外國遊客歡迎，湖光山色非常漂亮，尤其是冬季晴朗的早晨景色。

日媒在羽田機場訪問日本旅人，有1對夫妻曾到訪台灣旅遊4天，他們分享，台灣的住宿乾淨、治安好、當地人友善，且物價超便宜。

