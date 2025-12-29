華航攜手一星「T+T」餐廳推機上餐 明年1/ 1長程線登場

華航攜手米其林一星餐廳 T+T，推出當代亞洲風味高空饗宴。華航空品營銷處處長曹志芬（中）與 T+T創辦人暨主廚蔡元善（左2）與主廚李至正 （右2） 共同出席。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天及小小樹食等眾多知名品牌合作，今（29）日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自2026年1月1日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。華航空品營銷處處長曹志芬指出，每次推出星級機上餐，就會成為當時最受好評的主題套餐，旅客回饋也是非常好，預期與T+T合作後，也有很好的反應。

華航指出， T+T餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，透過香料、酸度、發酵與層次堆疊的美學，編織獨具個性的風味語彙，而此次合作從食材挑選、風味調整到機上覆熱技術皆經雙方多輪試作，成功將「Fine Dining」 的細膩，轉化成三萬英尺專屬的星級美饌。

請繼續往下閱讀...

曹志芬說，此次聯名餐點，豪華商務艙以T+T極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，有主菜「麥片鱈魚與綠胡椒醬汁」、前菜「青木瓜沙拉與干貝」、開胃小點「香草軟絲與蓮霧 & 醃牛肉三明治」、「瑤柱風味雞湯」，、「南洋咖啡達克瓦茲」，豪華經濟艙有「紅咖哩炙烤雞腿與雞油飯」、「玫瑰鴨松露車輪餅」，經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」、「青木瓜鳳梨沙拉」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法