欠台灣銀行最多債務國家榜首又是它！「世界最富有國家」居第2

〔財經頻道／綜合報導〕美國連續第41季蟬聯台灣最大銀行債務國，這意味著美國欠台灣銀行的債務超過其他國家，此一趨勢已經持續10多年，美國始終穩居債務國榜首。

截至今年9月底，台灣銀行在美國持有的資金總額達1988.96億美元，風險敞口增加40.3億美元資金成長是由於銀行增加了對美國證券和貸款的投資。

另一方面，盧森堡目前已成為台灣銀行的第二大債務國，取代中國的位置。截至9月底，台灣銀行對盧森堡的資金風險敞口增加了27.2億美元，達到507.7億美元。此一增長是由於台灣銀行向歐洲國家的信托資產投入更多的資金。

人口僅略高於65萬的歐洲小國盧森堡，在今年獲評「全球最富有國家」。

中國跌至榜單第3，儘管在中國的資金增加約10.7億美元，達到495.6億美元，但仍低於盧森堡。對中國的風險敞口維持在400億至500億美元之間。台灣央行表示，這是由於對中國經濟前景的擔憂；台灣金管會也對中國的貸款和投資限制感到憂心。

澳洲是台灣銀行的第4大債務國，總額為421.4億美元。其他主要債務國包括日本、香港、英國、新加坡、法國和越南。前十大債務國總額達4960億美元，約佔台灣銀行持有國際資金總額的73.95%。

