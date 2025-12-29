自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

永豐銀主辦偉訓2億美元聯貸 強化全球供應鏈

2025/12/29 15:04

永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案。左為永豐銀行總經理莊銘福，右為偉訓科技董事長王駿東。（永豐銀行提供）永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案。左為永豐銀行總經理莊銘福，右為偉訓科技董事長王駿東。（永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕助強化營運韌性，永豐主辦偉訓2億美元聯貸。由永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案．並擔任額度及擔保品管理行，今（29）日正式簽約；永豐銀行表示，本次聯貸案共11家金融機構 參與，超額認購1.67倍，資金主要用途為「償還既有金融債務」，「調整財務結構」、「降低成本」，同時「建構海外供應鏈」。

永豐銀行表示，響應政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，旗下持續透過金融支持、以協助企業面對外在貿易衝擊。偉訓科技今（2025）年併購全球最大音圈音膜龍頭廠商－鉑韻企業，同步擴展越南、馬來西亞及美國生產基地，降低美國關稅政策衝擊。

永豐銀行說明，偉訓為電腦零組件領導廠商，專精機殼、電源供應器及自有電競產品三大領域；併購鉑韻則進軍聲學元件市場，強化集團營運。

秉持「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景，永豐銀行指出，旗下同步提供多面向金融服務，協助企業提升國際競爭力；今年亦榮獲財團法人海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」以及金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年績優銀行」等多項肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財