台積電今年漲幅超過4成 2025封關倒數將創新天價

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）自月中股價震盪修正後，股價開高走高，近期翻漲，今收盤價達1530元，創新天價，上漲20元、漲幅1.32%，連五漲，市值攀高達新台幣39.67兆元，也創市值新高。市場預期，台積電今年也將創歷年封關日新天價，若以1530元估算，比去年1075元高455元，漲幅達42.32%。

2025年接近尾聲，本周三為2025年封關日，台積電去年股價飆破千元大關，率領台股大盤指數攻破二萬三，收23035點，創歷年新高，年大漲5105點。台積電挾先進製程領先，幾乎全拿AI訂單，帶動營運高成長，今年股價續扮演台股火車頭，今收1530元的新天價，將再創歷年封關日新高價。

台積電將於2026年1月15日召開法人說明會，這次採實體與線上雙軌進行，屆時將公布2025年第四季財報及2026年第一季業績展望。市場預期，台積電第四季有機會超越財測，第一季營運淡季不淡也早已是法人共識，明年營收將再創歷史新高。

