大東京退居第3！世界最大城市「大榴槤」竄升到榜首

〔財經頻道／綜合報導〕根據聯合國最新統計，雅加達目前擁有近4200萬居民，超過大東京地區，成為全球最大的城市。

聯合國修訂後的排名方法使雅加達從2018年的第30位躍居榜首。同時，孟加拉首都達卡也成為世界第二大城市，人口達3660萬。東京目前估計人口約3300萬人，從原本的世界第1退至第3名。亞洲城市在榜單上佔據主導地位。

英國金融時報報導，聯合國更新世界最大城市名單，因為改變了評估大型城市群的方法。新方法不再侷限於印尼官方統計的雅加達1100萬人口，而是將包括茂物等周邊衛星城在內的更大城區納入考量。

雅加達市政府和幾位印尼城市規劃專家不同意聯合國對「大榴槤」的定義，但他們表示，這項排名有助於推動解決該市面臨的挑戰。這座因榴槤這種東南亞水果聞名的「大榴槤」城市，交通擁擠、污染嚴重，每年下沉幅度高達20公分。

印尼大學公共政策專家阿齊茲·穆斯林（Azis Muslim）表示，「這應該給政府敲響警鐘，促使其認真解決雅加達的問題」、「挑戰在於如何完善基礎設施並提高居民的生活品質。」他表示，印尼應該加快努力緩解該市的交通擁堵，改善與鄰近城市的互聯互通，並降低住房成本。

阿爾菲揚·埃爾法塔赫（Alfiyan Elfatah）每天要花4個小時往返於雅加達偏遠郊區和位於印尼首都中心的辦公室之間。這位31歲的男子已經忍受了八年的通勤之苦。

雅加達市長普拉莫諾·阿農（Pramono Anung ）在接受採訪金融時報時表示，他致力於改善每天通勤進出雅加達的350萬至400萬人的公共交通狀況。他還表示，將把雅加達市政府預算的30%（預計明年總額為49億美元）用於升級交通連接和其他基礎設施。

雅加達的問題反映亞洲其他快速發展的城市所面臨的問題。聯合國表示，亞洲目前擁有全球33個特大城市中的大約一半，特大城市的定義是人口至少達到1000萬的城市地區。

雅加達仍然是東南亞最大經濟體印尼無可爭議的政治和金融中心。去年，雅加達按照居民對印尼國內生產毛額（GDP）的貢獻約為16.7%。





