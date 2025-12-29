台積電應變地震強大能力獲外媒點讚 高價晶圓仍難免出現報廢

外媒報導，受影響的台積電在地震發生後僅十小時就恢復了正常運轉，體現台積電在應對此類突發事件方面的強大能力。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣宜蘭27日晚間發生芮氏規模7地震，新竹科學園區達4級震度，全球最大的晶片製造商台積電報告稱，晶圓廠的生產營運現已恢復。外媒報導，受影響的台積電在地震發生後僅十小時就恢復了正常運轉，體現台積電在應對此類突發事件方面的強大能力。

此外，供應鏈商也表示，強震對於正在產線上的高價晶圓（WIP）難免會出現報廢或需重新檢驗，仍會有些災損，法人也聚焦台積電在明年1月15日舉行法說會，除說明地震財損，有望公開財報財測及最新製程狀況。

針對此次地震影響，台積電表示，工安系統運作正常，少數廠區曾進行預防性疏散，目前已全數回歸崗位。公司已按照安全標準採取了應急措施，目前尚未收到任何損失報告，所有工廠均正常運作。

值得一提的是，受影響的工廠在地震發生後僅十小時就恢復了正常運轉，體現台積電在應對此類突發事件方面的強大能力。

地震對晶片巨頭台積電來說意義重大，因為生產線的順暢運作至關重要。台積電是一家全天候營運的企業，毫無疑問，隨著人工智慧的蓬勃發展，該公司已成為科技業最關鍵的資產之一。如果生產出現任何輕微的停滯，不僅會導致營運損失，還會影響交貨時間，尤其考慮到新竹科學園區的晶圓廠負責生產一些全球最高端的晶片。

然而，供應鏈人士表示，震度4級雖未達結構性損壞門檻，但極紫外光（EUV）等精密曝光機台極為敏感，震動發生時會自動觸發保護性停機。

供應鏈人士表示，正在產線上的高價晶圓難免會出現報廢或需重新檢驗，南科3奈米與5奈米廠區因單位價值高，任何良率的微幅波動都將反映在第4季的營業成本。

回顧今年1月嘉義強震，台積電認列53億元損失，日前宜蘭發生規模7.0強震，法人也聚焦台積電在明年1月15日舉行法說會。

