晶片通膨恐來臨！傳台積電先進製程報價將連4年調漲

隨著人工智慧產業的蓬勃發展，傳台積電的先進製程客戶已被告知，從2026年起，將連續4年面臨價格上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米晶圓的需求旺盛，導致其產能已排至2026年底，供應出現緊張。外媒wccftech引述報導指出，隨著人工智慧產業的蓬勃發展，台積電的先進製程客戶已被告知，從2026年起，他們將連續4年面臨價格上漲。

儘管明年第一季通常是淡季，但分析師樂觀認為，此次漲價將有助於台積電保持強勁的成長動能。不過，客戶應提前做好財務準備，因為第一輪提價預計將於元旦生效。

儘管3奈米以下製程的晶圓價格已連續四年上漲，但台積電的客戶似乎並未因此而退縮，即便他們可以選擇向三星及其2奈米GAA製程下單。

據報導，台積電將於2026年推出個位數漲幅，但實際漲幅將取決於客戶的訂單量和合約條款。

研究機構認為台積電的先進技術價格將上漲3%至10%。事實上，先前通報台積電的3奈米製程將於2026年達到產能極限，預計該製程也將面臨供應短缺，導致其價格在2026年上漲3%。

憑藉其卓越的經驗和可靠性，台積電的成功也帶來了挑戰，人工智慧的需求導致勞動力短缺和資本支出大幅增加。

先前有消息稱，蘋果將成為台積電2024年的最大客戶，佔總營收的24%。蘋果已預定A20和A20 Pro 等晶片組所需的2奈米製程產能的一半以上。台積電已新建三座專注於2奈米製程生產的工廠，但這些工廠的產能提升仍需時日。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，半導體先進製程技術不僅研發投入高，資本支出增多，海外建廠、生產成本也高於台灣廠，台積電調漲先進製程報價應是反映成本升高。

劉佩真表示，先進封裝及記憶體報價都調漲，意味晶片通膨時代逐步來臨。預期個人電腦、智慧手機等消費電子需求恐會受到影響，對AI影響應有限，需求將依然強勁。

