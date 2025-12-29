小米聯合創辦人林斌公布賣股 明年起分4年出售最多628億元持股

小米公司的聯合創始人兼副董事長林斌。（彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕中國科技巨頭小米集團週日（28日）發布公告，宣布公司聯合創辦人兼副董事長林斌擬進行股份減持計畫，其打算自明年12月起，4年內累計出售價值20億美元（約新台幣628.05億元）的小米B類普通股。消息一出，引發市場關注。

根據公告指出，林斌計畫自2026年12月開始，在符合相關法律法規以及香港聯合交易所有

限公司證券上市規則相關要求的前提下，每12個月出售金額不超過5億美元（約新台幣157億元）的小米B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元的小米B類普通股（約新台幣628億元）。

公告還指出，林斌減持計劃所得款項將用於成立投資基金，並強調林斌對集團業務前景充滿信心，並將長期服務集團。

有分析指出，作為小米集團核心創辦人之一的林斌，其減持行為可能反映公司內部在策略上的分歧，尤其在小米亟需提振市場信心的背景下更受關注。儘管林斌強調，此次減持屬於個人資產配置，且提前一年披露以展現透明度，但投資者仍對此抱有疑慮。

小米集團今（29日）開盤股價一度下挫3.2%，最低觸及37.94港元，隨後跌勢收斂，截至台北時間1點23分，小米集團股價暫報39.18港元，跌幅0.1%。

小米集團週日（28日）發布公告，宣布公司聯合創辦人兼副董事長林斌擬進行股份減持計畫。（圖取自小米集團官網）

