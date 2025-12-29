製造業最低工資補貼每人最高5460元 明年1/15開始申請

因應最低工資調升及美國關稅衝擊，營業額減少10%以上的製造業者，可申請最低工資補貼。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明（115）年最低工資再度調漲，為避免製造業受美國關稅衝擊，影響勞工就業穩定，勞動部委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，相關申請辦法已公告，針對營業額減少10%以上的製造業者，提供全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多可補貼6個月，115年1月15日起開始申請。

勞動部指出，根據經濟部產發署訂定的辦法，評估業績衰退標準為114年5及6月至115年3及4月的任1期（2個月），較前一年度同期減少達10%以上者，可給予115年1月至6月期間的薪資補貼補貼，業績衰退達標的製造業者，必須依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍，可自115年1月15日起開始申請。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，考量受美國關稅影響以製造業為主，本次補貼鎖定製造業，並依據企業內職災保險投保「最低工資投保級距」內的勞工人數，包含本國勞工及外籍移工，計算定額補貼費用，全職員工每人補貼上限5460元（每月910元可補貼6個月）、部分工時員工每人補貼上限2880，推估約有7萬5000家企業受惠。

勞動部表示，依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託經濟部產業發展署辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付等相關行政作業，根據產發署29日公告的「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」，符合資格的製造業者，可自115年1月15日起，向經濟部產業發展署申請，預算額度20億元，受理至115年6月30日，或預算用罄為止。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法