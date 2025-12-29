是台積電！外媒：4位華爾街億萬富豪都押「天才級」股票 2026年有望暴衝

外媒指4位華爾街億萬富翁都持有台積電，並看好在2026年有望迎來大幅成長。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕觀察億萬富豪對沖基金經理人持有哪些股票，往往是一種聰明的投資參考方式。投資媒體《Motley Fool》報導，雖然盲目跟隨並不明智，因為資訊存在時間落差，但若能找出多位頂級投資人共同持有的標的，往往能為投資人提供重要線索，報導指，台積電（TSMC）顯然是多位億萬富豪投資組合中的共同選擇，這隻股票預計將在2026年飆升。

報導指，關鍵不在於追逐短期進出頻繁的基金經理人，而是鎖定那些對單一持股進行長期配置、僅依風險管理需求微調部位的投資人。分析師Keithen Drury表示，在追蹤的多個基金中，就發現同一檔股票反覆出現，那就是台積電。它在許多投資組合中都是重量級持股，而他認為，隨著AI需求持續升溫，台積電在2026年有望迎來大幅成長。

以下4位億萬富豪都持有台積電股票，分別是知名投資公司老虎全球管理（Tiger Global Management）創辦人Chase Coleman，占其投資組合4%；孤松資本（Lone Pine Capital）總裁兼投資經理Steve Mandel，占其投資組合6.2%；華爾街大鱷泰珀（David Tepper），其對沖基金Appaloosa Management持有台積電股票占投資組合4%；Third Point對沖基金創辦人Daniel Loeb，占其投資組合3.7%。從持股比例來看，這4位億萬富豪顯然對台積電的前景高度看好，而理由其實並不難理解。

報導提及，在AI競賽中，很難隨時判斷哪一家公司的運算晶片最具優勢。過去很長一段時間，輝達（NVIDIA）及其GPU幾乎主導整個市場，但隨著超微（AMD）的競爭加劇，以及博通（Broadcom）推出客製化AI加速器，市場格局變得更加複雜。然而，這些公司有一個共同點，它們的大多數晶片，都交由台積電代工生產。

這讓台積電處於一個極為關鍵、且相對中立的位置，它同時為彼此競爭的AI晶片商提供產能。只要全球仍在大規模建設資料中心、推動生成式AI發展，台積電就能持續受惠。在這樣的背景下，作為全球最關鍵晶片供應商之一的台積電，自然成為億萬富豪們共同押注的標的，也就一點都不令人意外了。

