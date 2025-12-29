焦點股》富喬：中國建滔本月二度漲價 挑戰百元大關

富喬今日股價再創掛牌天價。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕中國銅箔基板龍頭建滔本月二度發出漲價通知，主要因應銅價暴漲以及玻纖布供應吃緊，台廠富喬（1815）今日股價大漲，盤中突破百元大關，來到100.5元，直逼漲停，再創掛牌天價，富喬即將在31日召開法說會，吸引大批法人報名，屆時公司將對市況與擴產情況、明年展望做出最新說明。

截至11:42分左右，富喬股價大漲7.99%，暫報100元，成交量逾13萬張，已超越上個交易日的12.8萬張。

外資與投信連續4個交易日買超富喬，推升富喬股價一路向上，今日盤中挑戰百元大關，富喬已從傳統玻纖布轉型至高階且高毛利的低損耗（Low Dk/Low Df）產品，轉型成效在今年開始顯現，11月合併營收創歷史新高，累積前11月合併營收年增達45.01%。

由於AI伺服器不斷升級，高階玻纖布供不應求，富喬針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low Dk已完成專利布局並量產，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需之世代Low Dk產品也通過客戶認證，預計Low Dk先進製程產能比重有望倍增，到本季可提升至50%以上，有助獲利表現。

