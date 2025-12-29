焦點股》聯發科：力抗外資連賣 轉強挑戰月線

聯發科今日股價轉強。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股上週五創下歷史新高，今日早盤持續創高，但大型電子權值股近期僅有台積電（2330）股價表現較強，聯發科（2454）遭到外資連續7個交易日賣超，累計賣超張數達8617張，拖累聯發科股價表現相對大盤疲弱，今日早盤聯發科買盤轉強，挑戰月線反壓，股價上漲逾2%。

截至9:56分左右，聯發科股價上漲2.53%，暫報1420元，成交量逾2503張。

由於近來記憶體價格持續飆漲，加上先進製程漲價，引發外界擔心聯發科成本壓力加劇，難以全部轉嫁給客戶，外資連續7個交易日賣超聯發科，聯發科股價被壓在月線之下，今日聯發科買盤明顯轉強，成交量放大。

聯發科積極開拓非手機業務，上週五宣布與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC），為新一代駕駛輔助系統提供一個具備高度擴展性且可立即量產的平台，聯發科期望透過此次的合作，與DENSO共同定義智慧移動的未來，並加速推動先進駕駛輔助系統在全球市場快速落地。

