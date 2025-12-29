黃金漲勢還有戲？高盛點名2026年最強商品 4900美元時間曝光

金銀鉑金全線創高；高盛點名，黃金是明年貴金屬最佳商品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金、白銀和鉑金價格均創歷史新高，標誌著貴金屬在年底迎來了一波非同尋常的上漲行情，推動這波漲勢的因素包括地緣政治緊張局勢加劇、美元走軟、市場流動性不足。

對此，高盛發布最新報告，仍是最看好黃金，並將黃金列為明年大宗商品領域的最佳投資選擇，並樂觀預測黃金價格將在明年第4季達到每盎司4900美元。

據報導，今年以來黃金價格已累計上漲約70%，白銀價格更上漲超過150%。這些趨勢預示著，金銀2種貴金屬預計將迎來自1979年以來最顯著的年度表現。

外媒指出，白銀價格屢創新高，吸引業餘投資者入場；與此同時，鉑金也創下歷史新高。數據顯示，鉑金價格上漲約10%，創下每盎司2454.12 美元；鈀金價格上漲超過14%，達到每盎司約1924美元。專家指出，這2種金屬都廣泛用於汽車催化轉換器，以減少廢氣排放

在所有研究的大宗商品中，高盛最看好黃金，主要原因是全球央行需求是關鍵因素。

高盛預計，各國央行在2026年的黃金購買量將保持強勁，平均每月70噸，接近過去12個月的月均66噸，但比2022年之前的月均17噸翻了四倍。

高盛報告指出，黃金ETF僅占美國私人金融投資組合的0.17%，較2012年的峰值下降了6個基點。倘若黃金在美國金融投資組合中的比重每增加1個基點（由投資者增持而非價格上漲驅動），金價將上漲1.4%。

高盛預測，黃金價格將在2026年第一季回落至每盎司4200 美元的低點，然後在第2季度反彈至每盎司4400美元以上，在第3季度達到每盎司4630美元附近的歷史新高，並在第4季度末攀升至每盎司4900美元的高點。

