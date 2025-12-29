從年薪260萬到領時薪250元 ! 6旬菁英因「1事」退休破裂 人生急轉彎

一名曾年薪260萬的上班族，因家人生病導致退休「破局」，只好到超市打工維生。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後的人生樣貌正快速分化，有些人靠著經濟餘裕投入興趣生活，有些人卻只能靠著年金收入過生活，在難以支撐日常下，不得不重返職場。日媒報導，曾是6旬男子曾是人生勝利組，未退休前的年薪高達200萬以上，卻因家人健康因素，導致退休藍圖破裂，只能再次投入職場，現今每周在超市打工4天為生，時薪只剩1250日圓（約新台幣251元）。

據報導，中原俊夫（化名，60 歲）在東京一間超市工作，因商品條碼怎麼都掃不出來，站在櫃檯前的小男孩脫口說出「欸，叔叔，你好慢喔」，儘管排在後方的顧客沒有發火，但無形的壓力卻讓中原俊夫不自覺低下頭，這句話至今仍刺在他的心裡。

中原俊夫曾是大企業的資深幹部，一路做到業務部長，年收入巔峰時高達1300萬日圓（約新台幣260萬元），頻繁出國出差，參與最前線的行銷策略。他的孩子大學畢業，其房貸也早就還清了。本來退休後，公司還給了再僱用的機會，一年大概有600萬日圓（約新台幣120萬元），堪稱人生勝利組。

但讓中原俊夫退休藍圖破，轉折點是發生在65歲之後。據報導，當時中原俊夫的再僱用合約結束，正準備進入年金生活時，妻子被診斷出疾病，而醫療費與照護支出遠超預期，讓原本規劃好的退休藍圖瞬間崩塌，只能重新返回職場。

中原俊夫稱，因為夜班工作體力負荷撐不住，最後只能到超市打工，一週工作4天、每次4小時、時薪1250日圓（約新台幣251元）。他稱，工作金額不高，卻能補貼生活。

日本總務省《勞動力調查（2024 年）》顯示，65 歲以上的就業率持續創新高，男性達 35.0%、女性 19.3%。數據顯示，仍從事有收入工作的高齡者中，55.1% 表示「為了收入」是工作的主要原因。

另一份報告則揭露，日本無業高齡者家庭平均每月可支配所得約22.2萬日圓（約新台幣4.4萬元），支出卻高達25.6萬日圓（約新台幣5.1萬元），等於每月赤字約3.4萬日圓（約新台幣6831元），僅靠年金難以維生已成現實。

中原先生表示，過去的頭銜與高收入，早已成為遙遠的記憶。目前妻子仍在接受醫院治療，他並沒有跟家人說現在的工作，只會說要出去散步一下，然後走進超市換上制服。但他希望有一天能向妻子和孩子們展現真正的他，如果能幫助別人，那就足夠了。

