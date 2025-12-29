退休2年就快破產 ! 6旬夫妻退休生活大走樣 全為「這件事」

日本一對6旬夫妻每月領取年金19萬日圓、存款2100萬日圓，但一場「親子同住」兩年就夢碎。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡的父母親與上班的孩子「親子同住」，常被視為兼顧家計與情感的理想解方。但當價值觀與生活節奏出現落差，本出於「互相幫忙」的選擇，反而可能演變成難以承受的壓力。

日媒報導，一對6旬夫妻每月領取退休金19萬日圓（約新台幣3.8萬元），加上積蓄2100萬日圓（約新台幣422萬元），其退休生活十分愜意。為了能共享天倫之樂，決定與孩子、孫子同住，但在短短2年就發現自己瀕臨破產，「夢想中的同居生活」也幾乎到了崩潰的邊緣。

住在千葉縣獨棟住宅的渡邊啟一（化名，68 歲）與妻子美佐子（化名，65 歲），育有一名已成年的獨子翔太（化名，34 歲）。2年前，翔太夫婦迎來第一個孩子，便以「房租太浪費了」為由，提出全家同住的想法。

渡邊啟一指出，我們也剛開始領年金，住的房子也夠大，想說如果能彼此照應也不錯，而且還能近距離看著孫子成長，真的很開心。渡邊家的房貸也早已還清，加上退休金和儲蓄，只要沒有突發的大筆開銷，夫妻倆的生活還過得去。

但同住半年後，現實逐漸顯露。由於翔太夫婦幾乎沒有拿生活費出來，一開始還說這個月會出伙食費、水電費，結果就這樣拖著。更讓人疲累的是，翔太的妻子麻衣（化名）正在育嬰假期間，白天幾乎都在家，午餐、點心也慢慢變成由婆婆準備的「理所當然」。

美佐子表示，有時媳婦會直接說，我今天想吃咖哩，那她就只能默默走進廚房準備。白天麻衣一邊滑手機，但把照顧孩子的事交給我，兒子翔太回家也很晚，只要提一句，他就回帶小孩本來就很累。

隨著時間推移，育兒的主導權也悄悄轉移到祖父母身上，包括孫子的夜哭聲、半夜洗衣機的運轉聲、假日的喧鬧，原本想像中平靜的退休生活，一點一滴被侵蝕。某天，美佐子在廚房洗碗時，低聲對先生說了一句：「我們好像變成他們的打掃員兼保母了。」

幾週後，渡邊終於對兒子開口，請他們搬出去，理由是「我們想把自己的生活找回來」。那一刻，麻衣默默落淚，翔太輕輕點頭，只說了一句「我知道了」，便回到房間。雖然渡邊覺得抱歉，但再這樣下去，他和妻子真的會先垮掉。

渡邊回憶道。家人之間原本以為最安全的距離，反而成了壓力的來源。之後，翔太一家在附近租了公寓搬出。解除同住約一個月後，美佐子稱，當然還是會寂寞，但更多的是鬆了一口氣，好像終於把生活拿回來了。

