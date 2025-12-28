中國債務占GDP逾3倍 為達中央成長目標 地方仍拚命發債籌錢

中國的整體債務規模為其GDP的逾3倍，而該國經濟持續放緩，可能加重債務負擔。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國的整體債務（包括家庭、政府機構和非金融企業的債務）規模為其GDP（國內生產總值）的逾3倍，而該國經濟持續放緩，可能加重債務負擔。此外，中國省級以下地方政府因為財務困窘，今年發行的資產擔保證券（ABS）規模創紀錄最高，但其資產品質卻引發質疑。

根據英國《金融時報》和日本媒體報導，根據中國官方智庫「國家金融與發展實驗室」（NIFD）發布的最新數據，截至今年9月底，中國整體債務占GDP比高達302.3%，債務總額超過400兆元人民幣（新台幣1796兆元），較6月底的300.4%增加1.9個百分點，後者是中國整體債務占GDP比首度突破300%。

隨著中國經濟放緩，企業和家庭不願承擔新的債務，投資和消費勢必進一步降溫，加劇債務型通縮（debt deflation）的風險。

NIFD的數據顯示，截至今年9月底，中國各級政府債務占GDP比較6月底增加2.2個百分點至67.5%，主要因為中央政府增加發行公債數量，以資助基礎建設和其他項目，加上地方政府也加大發行公債力道，以協助地方政府融資平台（LGFV）用新債還舊債。

而家庭和企業在承擔新債務方面變得更為謹慎。NIFD的數據顯示，截至今年9月底

，家庭債務占GDP比較6月底下降0.7個百分點至60.4%，為1995年開始紀錄以來首度下降；同期，企業債務占GDP比達174.4%，僅較6月底略增0.4個百分點。

根據國際清算銀行（BIS）的數據，中國的債務比正接近日本在1998年的水準，當時日本正面臨金融動盪。

中國省級以下地方政府為了解決因經濟疲軟和房市危機所導致的流動性問題，並籌措資金來支應新投資，以符合中央政府要求的成長目標，今年發行的ABS規模高達創紀錄的2.3兆美元（新台幣72.3兆元）。但這些地方政府用以發行ABS的擔保品，其潛在價值充滿高度不確定性，引發外界質疑地方政府財務的長期穩定性。

穆迪信評副總裁傅予彬表示：「地方政府大舉發債，反映其迫切需要解決升高的債務和財政壓力。」

中國地方政府自COVID-19疫情爆發，摧毀他們的財政後，就一直面臨財務壓力。北京當局大力整頓房地產開發商的財務槓桿，也打擊地方政府的土地銷售，而這是地方政府的重要收入來源。

