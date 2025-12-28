若只能買1檔「必選台積電」！外媒曝4大理由完勝同業

《Motley Fool》分析師指出，只能買並持有一支股票，會選台積電。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕選擇單一股票來買入並長期持有並不容易，也通常不是一個理想的投資策略，然而，投資媒體《Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，台積電是值得在2026年買入的天才股票，如果只能買並持有一支股票，會選擇台積電，並點出4個關鍵原因。

分析師指出，最值得買入並長期持有的股票，是那些能夠在當前市場環境下取得成功，幾乎無需擔心市場動盪的股票，台積電完全符合這個條件。

1.台積電將成為AI建設的最終贏家

各公司正在投入數十億美元建設人工智慧基礎設施，爭相建立數據中心，他們似乎永遠無法讓運算能力跟上需求。同時，運算能力本身也存在瓶頸，雖然輝達的圖形處理器（GPU）是最廣泛使用的計算硬體，但這種優勢正面臨挑戰。

分析師相信，台積電將成為AI領域的最終贏家，因為它為大多數計算單元提供晶片。雖然它有一些競爭對手，但台積電擁有最先進的技術與最強的產能，這使它相較於部分同業具有優勢。作為AI競賽中的中立方，台積電將受益匪淺，只要數據中心的資本支出持續增加，它就能持續成長。

2.資料中心資本支出預計將持續增長

許多投資者對輝達的長期預測持懷疑態度，但大多數預測已經應驗。輝達的最新預測甚至更為激進，其對市場狀況的了解比許多個人投資者更深入。輝達預計到2030年，全球資料中心資本支出將增至3至4兆美元，相比2025年的預期6000億美元，是巨大的增長，而台積電將是實現這一增長所需晶片的關鍵供應商。

3.台積電的新技術解決了關鍵問題

台積電以持續推出新晶片技術著稱，2026年也不例外。其最新的2奈米晶片正在量產，並具備客戶期待已久的多項重大改進。

AI建設可能因能源供應有限而受阻，有幾種方式可以緩解這個問題，其中之一就是打造更節能的硬體。台積電已接受這一挑戰，其新一代2奈米晶片在相同運行速度下，比上一代3奈米晶片的耗電量降低25%至30%。這些晶片將成為推動AI下一波增長的關鍵，同時台積電還在開發更節能的晶片，預計將為AI超大規模企業提供完成建設所需的技術進步。

4.台積電股價沒有過高溢價

許多AI超大規模企業的股票價格都偏高，但台積電是一個例外。以2026年預期收益計算，市盈率為23倍，相比一些同業，並不算過高。同時，它預計在2026年之後仍將保持快速增長，因此現在買入的價格相當值得。

台積電是AI建設的重要一環，其晶片驅動了許多當前生成式AI所需的裝置。競爭對手遠遠落後，只要台積電持續創新，就無需擔心失去領導地位。分析師表示，它是現在最推薦買入並長期持有的股票，對它在2026年的市場表現充滿信心。

