養老金不夠用！83歲阿嬤當瑜伽老師 親揭無法退休原因

〔財經頻道／綜合報導〕高齡83歲，許多人開始享受退休生活，然而，美國維吉尼亞州一名83阿嬤並不是你印象中的「典型阿嬤」，即便高齡，她仍持續全職工作，教瑜伽、帶領安養院課程，她坦言，工作收入不僅為了樂趣，也必須補貼生活開銷，因為現在仍背著信用卡費，也得還房貸，光靠養老金不夠生活，不過即便高齡仍在工作，她用堅持和熱情翻轉人生，現在，瑜伽對她而言，是改變自己生活的力量。

《商業內幕》報導，83歲的Barbara Brown因小時候家裡經濟狀況不好，15歲就開始打工，曾經歷白天工作、晚上念大學。取得會計學位後，她在摩根大通擔任稽核員，後來又在小型公司、娛樂產業與新創公司擔任財務主管。20年前因丈夫中風，她搬到里奇蒙（Richmond），找到視覺藝術機構工作。

直到2009年退休後，Brown開始專注於瑜伽教學。過去，她曾到靜修道場進修，取得200小時瑜伽教師證書，先在YMCA教午間課程，之後帶領瑜伽靜修營，甚至遠赴哥斯大黎加和瓜地馬拉授課。如今，她專注於安養院課程，每週往返五間機構教瑜伽，照顧記憶障礙的長者，她說「看到學生能動手動腳、笑出聲音，那種感覺非常有成就感。」

除了教長者，她也偶爾教私人學生。Brown表示，她能教任何年齡層，但長時間教年輕人對她的身體負擔太大，因此以安養院課程為主。她所有業務財務自理，堅持不請人幫忙，也坦言其實從來沒有真正停止工作。

Brown坦言，工作收入不僅為了樂趣，也必須補貼生活開銷，包括房貸、信用卡和投資瑜伽事業的費用，她說「必須工作來補貼社會安全金，光靠那筆錢是不夠生活的」，她曾買下一棟房子出租，但新冠疫情爆發後，房客有7個月沒有付房租，導致她現在還在還信用卡費，也還背著自住房貸款。

她指出，光是教學起步就要約1萬美元（約新台幣31萬元），還得持續進修，連瑜伽服都不便宜，「成為瑜伽老師成本高昂，但我喜歡這份工作，且希望只要身體允許，就能一直教下去。」

Brown有1個兒子和3個孫子，但她並不是典型奶奶，每天課程結束後，她會休息並做呼吸練習。對她而言，工作與教學是一種創造，讓自己的人生更充實，也改善別人的生活。

