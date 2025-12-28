勞保、國保與農保年資能否合併？退休前一定要弄清楚

勞工需了解各項保險的年資認定與給付規則，避免因誤解法規而影響自身退休權益。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多勞工在規劃退休時，容易對各項社會保險的年資計算方式產生誤解，最常見的錯誤，就是以為「勞保年資可以直接與國民年金（國保）年資合併計算年金給付金額」。本文將釐清這個迷思，幫助勞工了解各項保險的年資認定與給付規則，避免因誤解法規而影響自身退休權益。

年資「併計」≠ 年金「合併計算」

為讓年資不足15年的勞工，也能領到勞保老年年金，勞保條例與國民年金法規定，若勞保年資未滿15年，但勞保年資 + 國保年資合計達到15年，且年滿65歲時，就具備請領「勞保老年年金」的資格。

但許多勞工誤以為勞保年資可以直接與國保年資合併計算年金給付金額。事實上，這裡的「年資併計」僅用於判斷請領資格，並不是把兩種年資加總成單一筆年資來計算給付金額。

勞保與國保採「分別計算、合併發放」

勞保和國保年金之所以無法合併計算，是因為兩者為不同的保險體系，且在投保薪資、給付公式及所得替代率上都有不同設計，所以法律上明確規定，兩者年金需各自依其制度計算年金金額。

舉例來說，假設勞工A有9年的勞保年資，以及11年的國保年資，合計年資為20年，已符合請領勞保老年年金資格。

但當勞工A實際申請時，勞保部分會依照「9年勞保年資」計算勞保年金；國保部分則依照「11年國保年資」計算國民年金，最終主管機關會將2筆年金金額合併按月發給勞工A。

勞保與農保年資不能合併，且具有排他性

至於同時具有勞保與農保資格者，常詢問年資是否可以合併，答案是不可以。

勞保與農保屬於不同制度，且在老年給付上具有排他性，已領取勞保、公保、軍保或國民年金等社會保險的老年給付，就不能再領取老農津貼；反之，若已領老農津貼，也不能再領其他社會保險的老年給付。

總結來說，勞保、國保與農保分屬不同社會保險制度，勞保與國保年資僅能併計作為「請領資格」判斷，年金給付金額須依各制度分別計算後合併發放。另外，農保老農津貼與其他社會保險老年給付具有排他性，不得同時請領。

退休規劃攸關長期生活保障，勞工務必事先釐清各項保險的年資認定與給付規則，才能避免因誤解法規而影響自身權益。

