碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

〔財經頻道／綜合報導〕許多高學歷畢業生剛踏入職場，總希望能找到夢幻工作，無奈現實殘酷，求職碰壁在所難免，若不願屈就，恐失業多年。一位成績優異的越南碩士畢業生，雅思8.0，老師及親友都對他寄予厚望，自己也對未來信心滿滿。未料投了無數履歷大都石沉大海，朋友建議降低工作期望，他聽不進去，找工作找到懷疑人生。失業4年後，終於找到第一份工作，才發現自己能力不足，過度自負。

NL Giang在《越南快訊》分享自己求職的慘痛經驗。NL Giang說，在親友和老師的祝福聲中，以碩士學位和雅思8.0分的成績畢業，卻發現找到一份好工作並不像自己想的那麼容易。

他回憶，2010年，熬過數年的艱苦求學歷程，終於手捧兩張證書，當時真心相信未來的職涯一片光明。然而，現實卻給了他一個慘痛的教訓：學位和好成績，並非邁向成功職涯的通行證。

他說，原以為自己很快就能找到合適的工作，現實並非如課堂上講的那樣，投遞無數份履歷，面試機會卻寥寥無幾。有機會面試時，雇主會先讚揚他的學歷和語言能力，然後拋出一個讓他不知所措的問題：「你有多少年的實際工作經驗？」

直到那時，NL Giang才真正理解一個似曾相識卻難以接受的悖論：年輕人找不到工作是因為缺乏經驗，但他們又需要工作來累積經驗。他悲嘆，「即使擁有碩士學位和雅思8.0，也未能讓我擺脫這個惡性循環。」

接著，失望、自我懷疑，以及對多年努力學習價值的質疑，讓NL Giang感到迷惘，開始懷疑自己是否選錯了路，或者社會是否根本不需要他所學的專業。NL Giang提及，當時有人建議降低期望，或先試一下專業以外的工作，「我當時卻固執地認為，應該得到一份與自己專業匹配的工作。」

由於求職碰壁，自己也不願低就，就這樣失業4年，直到NL Giang放下自負的心態，2014年初，終於進入一家公司，雖非最初期待的工作，卻是失業4年後第一份工作。進入職場後，立刻意識到自己的不足，跟不上工作節奏。甚至連一些自以為已經掌握的知識，也需要重新學習。他坦言，「那一刻，我才明白，4年的蹉跎不僅讓自己停滯不前，也需要付出雙倍努力才能迎頭趕上。」

NL Giang說，自己十多年前的經驗並非否定教育的價值，而是認為大學生和研究生不僅應該具備學術知識，還應該擁有實務經驗和專業技能。同時樂於從較小的角色開始，並且勇於面對挫折。他並苦勸大家不要讓學歷成為讓你猶豫不決的負擔，阻礙你從小處著手，走得一點慢，走的路比預期更長都沒關係，只要你最終能找到屬於自己的道路。

