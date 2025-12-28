英國以國安為由強制中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底期限將至

英國政府2024年下令北京建廣資產管理公司旗下子公司FTDIHL，出售飛特蒂亞晶片公司（FTDI Chip）的80.2%股份，今年12月底將是強制出售的最後期限。圖為飛特蒂亞晶片公司位於格拉斯哥的總部。（擷取自Google Map）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國與荷蘭安世半導體（Nexperia）控制權紛爭未歇，英國政府2024年11月以國安風險為由，下令北京建廣資產管理公司旗下子公司出售飛特蒂亞晶片公司（FTDI Chip）的80.2%股份；法界推算，今年12月底將是強制出售的最後期限。

綜合《路透》、中國媒體報導，飛特蒂亞的總部位於蘇格蘭格拉斯哥，創立於1992年，是全球市占率最高的USB橋接晶片設計商。2021年12月，中國半導體投資巨擘北京廣建資產透過英國子公司FTDIHL，斥資4.4億美元收購飛特蒂亞80.2%股份。

2024年11月6日，英國政府根據「2021年國家安全與投資法案」的授權，下令在中國註冊的FTDIHL出售飛特蒂亞80.2%股份。英國政府發布聲明指出：「這道命令的效力是要求FTDIHL在特定期限內，依照特定程序出售飛特蒂亞80.2%股份。我們擔心英國研發的半導體技術和其相關智財權，可能會被用於危害英國國安的方式。」

英國政府下達強制出售的命令後，FTDIHL在2024年12月3日向英國高等法院提出對該行政命令的司法覆核（指司法機關對行政機關、立法機關或公共機構的行為是否合法進行審查的程序 ）要求，並申請臨時救濟或暫停最終命令的效力。

然而，英國高等法院今年2月裁定，FTDIHL收購飛特蒂亞80.2%股份對英國國安構成風險，且風險是真實和巨大的，若授予臨時救濟會延長風險的期限，因此駁回FTDIHL申請的臨時救濟。

根據法界人士推算，今年12月底將是FTDIHL強制出售飛特蒂亞80.2%股份的最後期限。該案成為繼安世半導體之後，又1家中資業者投資歐洲半導體公司，遭遇歐洲政府以國家安全為由所進行的干預。

