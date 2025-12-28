黃金今年已飆7成貴到買不下手？專家苦勸不持有風險更大

黃金價格大漲，多數分析師認為明年依舊維持漲勢。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金今年漲幅逾7成，上週五（26日）黃金現貨價衝上每盎司4531.41元，當日台銀黃金存摺賣出牌告價也來到每公克4587元，年漲66%。鑒於價格不低，不少還沒上車的投資人不敢追。日本專家認為，金價還會繼續漲，黃金已經成為必須持有的資產，沒投資黃金反而是一種風險。

受到聯準會（Fed）降息預期、地緣政治緊張，助長避險需求影響，貴金屬表現亮眼，上週五（26日）黃金和鉑金價格雙雙創下歷史新高。白銀首次突破77美元，鈀金則創逾3年新高。

其中，黃金現貨價上漲1.2%，報每盎司4531.41元，今年以來漲幅超過7成。一些分析師預期，明年金價有望一路攀升至每盎司5000美元。

日本貴金屬市場協會代表理事池水雄一說，2025年金價沒有出現大幅下跌，僅在10月份從每盎司4300美元回落至4000美元，這是今年唯一的買入良機。他並預測，2025年金價有望再創歷史新高。

關於金價持續上漲的原因，日本專欄作家肉乃小路ニクヨ說，這代表人們對貨幣的信用正在下降，進入一個實體資產更為重要的時代。她進一步分析稱，對美元的信任正在減弱，加上美國正在降息；如果持有貨幣無法獲得收益，那麼改以持有黃金的想法便會浮現，這也是推動金價上漲的原因之一。

他指出，當金價漲到這種程度時，會讓人覺得未來還會繼續上漲，因此黃金已逐漸成為一種「非持有不可的資產」；與其說持有黃金有風險，不如說不持有反而成了一種風險。

他強調，由於新興國家的中央銀行等機構持續購金，因為若沒有持有黃金，就達不到資產多元化目標。這也是不少分析師認為金價會繼續上漲的動力之一。

