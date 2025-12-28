AI取代人力！企業制定2026年營運計畫 招聘不在其中

許多企業都在觀望AI發展，對人才招聘持保留態度。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》27日報導，企業已開始擬定2026年的營運計畫，但對外招聘並不在計畫中，大多數希望明年維持團隊規模，甚至進行人事精簡（裁員），依靠科技來承擔更多業務。

本月，耶魯大學管理學院在曼哈頓中城舉辦一場CEO（執行長）高峰會。在受訪的CEO中，66％的人表示，他們計畫明年裁員或維持現有團隊規模，只有3分之1的人表示有招募計畫。人力資源公司Kelly Services執行長萊登（Chris Layde）表示，很多企業都在觀望，「我們將繼續看到企業優先投資資本而非人才」。

請繼續往下閱讀...

近幾個月來，企業一直沒有招募的意願。美國11月的失業率升至4.6％，創4年來新高。雖然美國今年在醫療保健和教育等領域新增就業崗位，但愈來愈多跡象表明，白領勞動力市場正在萎縮。亞馬遜、Verizon、Target和聯合包裹服務公司（UPS）等知名企業都削減白領職位，這加劇員工的不安情緒。

報導指出，企業不願增聘員工，反映對經濟的擔憂，以及認為人工智慧可以承擔大型企業更多的工作。另有些雇主在疫情後過度招聘，至今仍在進行調整。

被視為下一屆美國聯準會（Fed）主席人選之一的現任理事沃勒（Christopher Waller）在耶魯高峰會上表示，我們的就業成長接近零，這並非健康的勞動力市場。當我與全國各地的CEO交流時，他們都告訴我，「我們不招人，是因為我們在觀望AI發展。哪些工作崗位可以被取代？哪些工作崗位不能取代？」

沃勒坦言，目前普遍看法是，企業根本不需要額外的勞動力，「每個人都擔心自己的飯碗」。

在這種環境下，許多員工都在竭力保住自己的飯碗。IBM執行長奎許納（Arvind Krishna）表示，該公司員工離職率已降至30年來的最低水準，自願離職率目前低於2％，遠低於平常的7％，「人們不想換工作，這就導致招聘人數減少，因為員工不願離職」。

跨國電商Shopify財務長霍夫麥斯特（Jeff Hoffmeister）表示，該公司明年不需要以任何方式增加員工人數，且現在的員工人數已維持兩年多。富國銀行執行長夏夫（Charlie Scharf ）本月表示，該行預計明年員工人數將減少。由於高階主管削減成本並進行銀行改革，該公司員工人數已從2019年的約27.5萬人降至目前約21萬人。

夏夫直言，他預計AI對員工人數的影響將「極其顯著」，儘管這種影響可能需要數年才能顯現。許多高階主管一直不敢公開AI可能對就業市場造成的傷害，「這很難啟齒」。

他表示，富國銀行將繼續對員工進行再培訓，並將「自然減員視為我們的優勢」，但變革是顯而易見的，「AI不會完全取代人類，但它確實創造出以截然不同的方式做事的機會」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法