中國電動車快爆雷了！港媒揭50家車企2026 年恐倒閉

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車競爭激烈，價格戰殺到血流成河，許多經銷商早已撐不住關門大吉。現在輪到車企了。港媒指出，由於中國內需疲軟，預期長期虧損的車企將退出市場，約 50 家沒有獲利的中國電動汽車製造商，正面臨倒閉或縮減規模的壓力。

《南華早報》28日報導，由於中國汽車行業產能過剩和政府支持力度減弱，預計明年中國汽車行業銷量將出現下滑，這是自 2020 年以來首次萎縮，大約 50 家沒有獲利的中國電動車製造商，面臨縮減業務規模或停止營運的壓力。

浙江東部一家汽車印刷電路板廠的老闆錢康（音譯，Qian Kang）坦言，對於那些無法吸引年輕人的車商來說，時間已經不多了，明年的業績對大多數沒有獲利的電動汽車組裝廠來說，至關重要。

根據汽車分析師普遍預測，由於中國政府現金補貼和稅收優惠即將到期，即使汽車製造商提供大幅折扣來吸引買家，明年中國國內汽車市場的交付量預計仍將大幅下滑。

德意志銀行上個月預測，到2026年，中國汽車總交車量將下降5%。摩根大通在10月預測，明年中國汽車總銷量（包括汽油車和電動車）可能會下降3%至5%。

報導說，這些預測凸顯過去三年產能過剩導致多輪殘酷的價格戰，從而影響中國本土車企的獲利能力。所有中國電動車製造商也都投入數十億美元用於研發，以期在市場上獲得技術優勢，這也抑制了它們的獲利前景。

AlixPartners 大中華區聯席主管兼亞洲汽車業務負責人戴爾（Stephen Dyer）在 7 月表示，未來五年內，只有 15 個中國電動車品牌（佔全中國總數的 10%）能夠實現獲利，因為價格競爭持續擠壓利潤空間。戴爾表示，價格戰可能會加速中國電動車產業的整合步伐，每月銷量低於 1000 輛的汽車製造商，預計很快就會退出市場。

上海天使投資人（angel investor）尹然（音譯，Yin Ran）表示，圍繞中國電動汽車製造商和關鍵汽車零件供應商的融資熱潮，已經過去了，因此，這將是一場生存之戰，有獲利的車企將成為贏家，而虧損的車企很快就會面臨資金枯竭的困境。

