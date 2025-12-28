中國借款App遭檢舉！還款金額暴增 疑涉高利貸

中國借款App被爆未審就放貸。（圖片擷取自Apple Store）

〔即時新聞／綜合報導〕近日，中國一款借款應用程式，遭民眾檢舉，被爆疑似放高利貸，該App未經審核便自動放款，且資金非由銀行等金融機構匯出，引發高利貸與詐騙疑慮。蘋果（Apple）客服已收到相關舉報，目前正配合主管機關進行核查。

根據《香港01》報導，事件發生在12月18日，一名男子在Apple Store下載借款App「臻有錢」，依提示填寫了身份證、電話號碼與銀行卡等資料後，並未經過任何審核程序，包括人臉識別、電話核實等步驟，約20多分鐘後，銀行帳戶竟收到一筆3500元人民幣借款（約等於新台幣1.5萬元），不過這筆款項並非由任何合法金融機構入帳，而是來源於私人帳戶轉帳，讓他瞬間陷入意外負債。

更讓人不安的是，App內顯示的還款金額竟高達4970元人民幣（約等於新台幣2.2萬元），短短10天內需償還近台幣7000元的利息，遠高於一般合法貸款利率，男子表示，他在App中找不到客服聯繫方式，也無法取消借款合約，讓他深感疑惑與不安。

而該借款App的開發公司已被市場監管部門列入經營異常名錄，當地執法單位指出，該公司註冊地的辦公地點無法找到營業實體，實際聯絡方式也不存在，涉嫌非法營業與高利貸行為，相關個案建議由金融管理部門依法查處。

至於蘋果官方方面，客服人員則回應，目前已接獲多起針對該借款App的舉報，相關職能部門已著手調查，若發現該程式違反平台規範，將進一步採取下架或移除開發者帳號等措施。

專家提醒，合法貸款應在借款前完整審核申請者資格、利率與費用說明，並受金融機關監管，若出現未經審核放款、以私人帳戶操作資金等現象，消費者務必提高警覺，避免落入高利貸或詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

