白銀逼近每盎司80美元 馬斯克：不是好事

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）認為近期白銀價格飆漲，不是好事。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀近期漲勢凌厲，現貨白銀價格每盎司逼近80美元（約新台幣2511元）。對此，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示看法，認為近期白銀價格飆漲「不是好事」。

綜合媒體報導，受美國聯準會（Fed）降息預期和地緣政治緊張局勢，提振避險需求，白銀價格週六（27日）突破每盎司79美元，收在79.16美元，再創歷史新高，邁入80美元指日可待。

請繼續往下閱讀...

馬斯克27日在社交平台X發文對近期白銀飆漲一事表達擔憂，稱「這不是好事」，因為白銀在許多工業生產過程中都必不可少。

馬斯克發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「你可以買一些來確保特斯拉和SpaceX的供應，這比買回你過去持有的狗狗幣或其他加密貨幣更有意義」、「同意，我也是這麼想的。這絕不能成為新的財富囤積機制。它會擾亂我們更重要的使命」、「馬斯克，你什麼時候買一座銀礦？」、「沒錯，像白銀這樣的材料稀缺將成為未來科技發展的瓶頸」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法