零成本開啟副業！管理員靠這招意外翻身「月賺20萬元」

Jordan Achay零成本開啟副業，意外滾出每月6500美元收入。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國洛杉磯一名28歲男子，原本在體育場擔任場地管理員，他沒有資本、沒有團隊、甚至沒有創業計畫，只靠一支手機、零成本開啟副業，意外滾出每月6500美元（約新台幣20萬元）的收入，他分享自己從幕後勞工到收入翻倍創業者的心路。

外媒報導，28歲的Jordan Achay過去曾是大學棒球運動員與教練，他利用在體育場的全職場地管理員工作時，開始錄製如何準備NFL（美國職業美式足球體育聯賽）與大學美式足球場地的過程，並分享到TikTok上，影片主要展示場地畫線，也呈現維護專業水準球場的各種工作，他表示「我最初只是把工作過程錄下來給朋友看，他們鼓勵我開始發佈影片。」

2021年底，他正式將這些影片放上公開社群平台，並創立了運動場地服務品牌與社群帳號「J Sprays」，吸引了第一批粉絲，隨著人氣增加，他開始接到客戶訂單，副業逐漸成長。

最初，Achay幾乎沒有花費任何資金成本，僅利用手機與TikTok平台，靠免費起步。他說「一開始只是把每一分閒暇時間投入其中，一旦影片開始吸引注意，就自然開始接到客戶。」

然而，自行承接工作也帶來挑戰。他指出「在大型體育場工作時，資源應有盡有，但自己做生意時，什麼都得自己想辦法。預估工作所需時間尤其困難，一個原本預計一天完成的項目，有時可能要花三天。」他也提到曾有一次油漆機因稀釋不當而堵塞，三台機器中有兩台被堵住，所幸用該次收入修復設備後順利完成工作。

Achay表示，副業三年後才開始穩定收入，起初平均每月約4000美元，如今已達6500美元。他將業務分為兩部分，內容創作與實際場地服務，兩者互相帶動成長。他每天至少投入兩小時經營，更多時候則利用零碎時間規劃工作、製作內容及處理行政事務。

談到經營副業最大的樂趣，Achay說，「能從零開始打造自己的品牌，按照自己的方式運作，展示我認為值得的人和工作，這給了我新的獨立感。」他也分享創業心得，稱「有段時間我不知道自己想做什麼，直到找到能賺錢、做得好，且有非金錢動力的事。找到目的後，一切都變得更容易，也更穩定。」

