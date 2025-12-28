再創新高！白銀突破每盎司79美元大關

白銀價格週六（27日）再創歷史新高，突破每盎司79美元（約新台幣2480元）大關。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受聯準會（Fed）降息預期和地緣政治緊張局勢刺激避險需求的提振，白銀價格週六（27日）再創歷史新高，突破每盎司79美元（約新台幣2480元）大關。

綜合媒體報導，白銀近期漲勢凌厲，現貨白銀27日站上每盎司79美元，收盤報每盎司79.1609美元，單日漲幅9.99％，今年累計漲幅接近170%。

對於白銀近期的強勢表現，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）27日在社交平台X發文指出，白銀即將突破80美元（約新台幣2512元），並向持有白銀的投資者道賀，稱「你們的耐心得到了回報，現在我們要更富有了」，同時表示「白銀比黃金更火熱」。

羅伯特清崎日前預期，白銀將在2026年漲到200美元（約新台幣6279元），但也警告白銀達到70美元（約新台幣2198元），可能預示著在5年內出現惡性通貨膨脹。

