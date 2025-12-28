自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

再創新高！白銀突破每盎司79美元大關

2025/12/28 12:21

白銀價格週六（27日）再創歷史新高，突破每盎司79美元（約新台幣2480元）大關。（示意圖，彭博）白銀價格週六（27日）再創歷史新高，突破每盎司79美元（約新台幣2480元）大關。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受聯準會（Fed）降息預期和地緣政治緊張局勢刺激避險需求的提振，白銀價格週六（27日）再創歷史新高，突破每盎司79美元（約新台幣2480元）大關。

綜合媒體報導，白銀近期漲勢凌厲，現貨白銀27日站上每盎司79美元，收盤報每盎司79.1609美元，單日漲幅9.99％，今年累計漲幅接近170%。

對於白銀近期的強勢表現，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）27日在社交平台X發文指出，白銀即將突破80美元（約新台幣2512元），並向持有白銀的投資者道賀，稱「你們的耐心得到了回報，現在我們要更富有了」，同時表示「白銀比黃金更火熱」。

羅伯特清崎日前預期，白銀將在2026年漲到200美元（約新台幣6279元），但也警告白銀達到70美元（約新台幣2198元），可能預示著在5年內出現惡性通貨膨脹。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財