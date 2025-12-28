支持婚育家庭 內政部7年規劃投入270億元

內政部表示，未來7年將規劃投入約270億元經費，用來支持婚育家庭。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」、明年1月起針對婚育家庭提供租金補貼金額、優先入住社會住宅以及增加「育兒安全設施」補助項目、像是新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖，另外，明年1月租屋修繕補助，最高補助金額可達6千元。

內政部未來7年預計規劃270億元經費照顧婚育家庭。內政部指出，針對結婚登記兩年內的新婚家庭，租金補貼金額直接加碼50%，而且每多生一胎再加碼50%好，且加碼沒有上限，但前提是不能超過實際付租金額，也就是最高補助100%的房租。

另外，申請資格方面，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。

今年中央也針對既有社宅推出婚育宅，分別在台北、新北、桃園、台南及高雄等5都，釋出婚育宅1022戶，而且總計受理件數逾2700件，預計未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給。

明年婚育宅預計供給量可超過1千戶，主要分布在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等11個縣市。另育兒家庭的婚育宅承租年限部分，含延長可達12年。

明年婚育宅遍及11縣市、逾1千戶

最後，10月包租代管社會住宅第5期計畫正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，包括新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，且明年1月1日起修繕補助最高可領6千元。

內政部表示，未來7年將規劃投入約270億元經費，內容涵蓋其他部會的公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

