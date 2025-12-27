記憶體短缺效應擴大 日本商店開始限購顯卡

記憶體短缺效應逐漸擴大。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體《Tomshardware》報導，全球記憶體短缺的連鎖效應正不斷擴大，衝擊DRAM與NAND以外的產業。據悉輝達不再向其圖形處理器（GPU）夥伴供應顯示記憶體（VRAM），致使16GB以上的VRAM越來越難買到，有些日本商店已開始限購顯卡。

報導說，秋葉員最受歡迎的電腦商店之一Tsukumo eX已，限制每位顧客一次只能購買一張GeForce RTX 5060 Ti 16GB以上容量的顯卡，或者一張Radeon RX 9000系列顯卡。該商店說，「配備大容量記憶體的顯卡現在越來越難進貨，目前我們還有庫存，但我們不知道下一批何時到貨，或者甚至根本不會到貨」。其他商店也有類似憂慮，因為配備8GB或更大容量的VRAM越來越難補貨，另一家商店說，顯卡貨架空空如也只是遲早的事。

報導說，由於人工智慧（AI）資料中心帶動的空前需求，全球記憶體供應緊張，價格飆升至空前高點。此外，許多分析師表示，2026年短缺情況不會緩解，主因在於記憶體製造商為了規避AI泡沫的風險，而沒有大規模擴大生產規模。

記憶體套組（RAM kits）與固態硬碟（SSD）首當其衝，2025記憶體模組價格飆漲246%，令客製化個人電腦商措手不及，Framework不再銷售獨立記憶體，日本商店也停止接受桌上型電腦訂單，直至2026年。

