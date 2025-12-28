小確幸來了！綜所稅第3批退稅7.2萬件、金額8.5億

2024年度綜所稅第3批退稅，將於明年1月20日入帳。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小確幸又來了！2024年度綜所稅第3批退稅將於明年1月20日入帳，撥入納稅人指定帳戶或寄發退稅憑單；根據財政資訊中心初步統計，全國符合綜所稅第3批退稅案件共7萬2184件、退稅金額8億5356萬餘元。

財政部說明，綜所稅分成3批退稅，第1批退稅於7月底入帳，2024年度綜所稅第1批退稅共362萬餘件、退稅金額585億餘元，再創歷年新高；第2批退稅為10月31日，適用對象為二維條碼或人工申報案件；第3批退稅為明年1月20日，包括申報繳稅及不繳不退交查核定、以及逾期申報案件。

請繼續往下閱讀...

財政部呼籲，請民眾多利用直撥退稅，只要報稅時於「存款帳戶退稅」欄位或於國稅局寄發「使用直接劃撥退稅同意書」時，詳填納稅義務人、配偶或受扶養親屬的存款帳戶，退稅款就可自動撥入指定帳戶，除可免除退稅憑單被冒領、遺失或因遷址無法收取的困擾，又可節省前往銀行辦理提兌的時間。另，國稅局不會通知民眾去ATM進行相關操作，請民眾留意詐騙電話或簡訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法